The Game s'en prend aux Oscars

Une nouvelle réaction du rap game sur la gifle de Will Smith.

The Game a réagi à l’affaire Will Smith VS Chris Rock. Le rappeur a taclé l’Académie des Oscars et a pris la défense de l’acteur.

Jayceon Terrell Taylor de son vrai nom, n’est pas réputé pour avoir la langue dans sa poche. Outre son célèbre beef avec 50 Cent, le rappeur de 42 ans aime aussi s’impliquer dans des faits d’actualité. Lui qui avait récemment critiqué les Grammy Awards et leur réaction vis-à-vis de Kanye West, c’est aujourd’hui une autre grande institution qui en prend pour son grade. Comme de nombreux artistes américains, The Game a, lui aussi, donné son opinion sur l’événement qui s’est produit lors de 94ème cérémonie des Oscars le 28 mars.

Sur Instagram, l’artiste a partagé une photo de Will Smith tenant son Oscar titré : "La commission disciplinaire de Will Smith. L’académie affirme qu’il lui a été demandé de quitter les Oscars, mais qu’il a refusé. Il fait maintenant face à une expulsion de l’Académie et au retrait de son prix". Dans un long texte accompagnant la photo, il a déclaré :

"Ils ne voulaient même pas le lui donner dans un premier temps. Il a agi impulsivement et l’a giflé par frustration et gêne vis-à-vis de sa femme. La plupart des gens qui donnent leur avis sur la situation ne sont même pas sérieusement engagés dans une relation et encore moins dans un mariage qui dure depuis plus de 20 ans. C’est un être humain et l’humour n’est pas toujours une excuse pour humilier publiquement les gens surtout quand ils sont assis juste en face".

The Game ajoute :

"Même s’il y a de la violence partout et que cela ne devrait jamais être mis avant de manière positive, c’était une petite claque donnée pour défendre une femme qui se bat contre des problèmes de santé. Je finirai en disant qu’ils ne veulent pas qu’on soit égaux, ne l’ont jamais voulu et ne le voudront jamais".

Voilà une réaction qui ne risque pas de faire plaisir à l’Académie. Alors même que de nombreuses célébrités américaines sont divisées entre les soutiens de Will Smith et les soutiens de Chris Rock, on connait désormais comment se positionne The Game.

En ce qui concerne les principaux concernés, leurs réactions a été bien différentes. Will Smith s’est, lui, excusé dès le lendemain, alors que Chris Rock s’est fait plus discret. Cependant, selon le magazine Variety, l’humoriste a dit quelques mots sur la gifle lors de son spectacle à Boston le mercredi 30 mars. Peu de temps après être arrivé sur scène sous un tonnerre d’applaudissements, Chris Rock s’est exprimé :

"Alors comment été votre week-end ? J’ai pas grand-chose à dire sur ce qu’il s’est passé, donc si vous êtes venus pour ça… j’ai tout un spectacle que j’ai écrit avant ce week-end. Je encore en train de digérer ce qu’il s’est passé en quelque sorte. Donc à un moment, je vais parler de cette m*rde. Et ce sera sérieux et drôle".

L’humoriste en parle donc, sans vraiment dire quoi que ce soit de concret. Peut-être la meilleure stratégie à adopter.