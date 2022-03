Booba menace Vald de lui faire une "Will Smith"

Les deux artistes se croiseront aux Francofolies en juillet.

Booba a profité du buzz lié à la gifle de Will Smith envers Chris Rock, pour provoquer de nouveau Vald. Le Duc imagine déjà un scénario comme aux Oscars, lors de leur rencontre au festival des Francofolies, cet été.

Les Oscars 2022, qui sont déroulés le 28 mars à Hollywood, resteront à jamais gravés dans l’histoire de cette cérémonie qui récompense le meilleur du cinéma américain. Will Smith, qui a gagné le premier Oscar de sa carrière, a surtout choqué le monde en donnant une gifle sur scène à l’humoriste Chris Rock. Ce dernier a fait une blague douteuse sur Jada Pinkett Smith et l’acteur a réagi au quart de tour pour défendre sa femme. La séquence a fait le tour du monde et alimente les réseaux depuis plusieurs jours. Si les internautes à travers le monde ont enflammé la Toile de commentaires et de mèmes, de nombreux artistes du rap game américain ont également commenté ce moment surréaliste. Dans l’Hexagone, c’est un pilier du rap français (mais qui vit aux États-Unis) qui s’en est donné à cœur joie.

Booba, toujours à l’affût de l’actualité, avait aussi son mot à dire sur cette gifle mémorable. Sur Instagram, il a commenté l’action de Will Smith en sollicitant Vald, avec qui il s’est clashé récemment. Il écrit : "Vald t’es prêt pour la remise des Oscars aux Francos ?", accompagné de la photo du geste de l’acteur américain envers l’humoriste. Il évoque ici le festival Les Francofolies qui aura lieu du 13 au 17 juillet 2022 à La Rochelle. En effet, les deux protagonistes font partie de la programmation et devraient donc se croiser pendant le festival. La référence à la gifle des Oscars en dit long sur l’état d’esprit dans lequel B20 sera s’il venait à rencontrer son ennemi.

Il y a peu de temps, lorsque le beef battait son plein, Kopp avait déjà averti le V. Il disait : "Faudra avoir la même énergie hein !!! La métaverse c’est bien, mais le terrain c’est mieux". Sous-entendu, on réglera nos comptes quand on sera face-à-face.

Peut-être s’agit-il s’une simple provocation ? C’est fort probable…