Booba attaque Damso et Tanguy David

On prend les mêmes et on recommence…

Booba n’en a pas fini avec Damso et Tanguy David et leur fait savoir. Quand B2O en a quelques-uns dans le viseur…

Dernièrement, Damso a été très présent sur la scène musicale, notamment à travers diverses collaborations. Ses fans ont pu le retrouver auprès d’Angèle pour un duo sur le morceau "Démons". Ensuite, il est apparu sur le titre "Dégaine" avec Aya Nakamura. Alors que le morceau s’est placé à la deuxième place du Top Single, c’est sur le dernier album de Disiz qu’on a retrouvé le Belge. Disiz a marqué son retour dans le rap game à travers un projet nommé "L'Amour" et son featuring avec Damso appelé "Rencontre". Un titre accompagné d’un clip qui n’a échappé à personne et certainement pas au Duc qui s’est empressé de le commenter.

Booba a partagé un extrait du fameux clip sur Instagram, afin de mettre en lumière les paroles de Damso et l’afficher par la même occasion. Il faut que Dems commence son couplet par des paroles plutôt crues : "Ma langue sent le cannabis, j’lui fais un cuni, mais avant ça j’lui ai mis des doigts avec lesquels j’ai effrité ma beuh, effrité ma beuh". Il n’en fallait pas moins pour Kopp l’interpelle, lui qui ne manque jamais une occasion de le clasher. Il légende : "T’es vraiment un gros dégueulasse, entre ton morceau "Julien" et ça, c’est vraiment pas clair". Une attaque qui, sans surprise, n’a provoqué aucune réaction de la part du principal concerné. Mais, ce n’est pas ça qui va stopper le roi du clash !

Cependant, il y en a certaines qui répondent à chaque fois, comme Tanguy David. Soutien assumé d’Éric Zemmour, le jeune militant est en beef avec Le Duc depuis quelques semaines. Par réseaux sociaux interposés, les deux protagonistes s’envoient pique sur pique et aucun ne semble vouloir lâcher l’affaire. C’est sur Twitter cette fois-ci (il faut bien varier, puis ça lui évitera peut-être une nouvelle désactivation de son compte Instagram) que le rappeur de 45 ans a provoqué Tanguy David. Il a partagé un extrait d’un live donné par le militant dans lequel répond à un message et insulte tout un pays. Lorsqu’un internaute lui écrit "T’es malien mon gars, t’es pas français", ce dernier rétorque : "Non je ne suis pas Malien et j’emmerde le Mali. Si vous n’êtes pas content c’est pareil". Une séquence dérangeante que B2O a commenté : "Mais enfin David quelle mouche te pique".

.@tanguy_france mais enfin David quelle mouche te pique 🫥 pic.twitter.com/FIrk0g1YLj — Booba (@booba) March 19, 2022

Alors que la plupart des cibles de Booba restent très souvent silencieuses, Tanguy a, lui, tenu à lui répondre. Il lui dit : "Booba, vous ne faites que parler de moi depuis quelques temps... vous êtes sûr que je ne vous ai pas piqué, moi, en revanche ? Cela m'inquiète. Sinon, mon prénom n'est pas David mais Tanguy, et le vôtre est Élie. Histoire de remettre les choses à leur place". Puis ajoute : "J'ai par ailleurs dit ce que je pense, qui était pour le coup la vérité, cher Élie Yaffa".

J'ai par ailleurs dit ce que je pense, qui était pour le coup la vérité, cher Élie Yaffa. — Tanguy David (@tanguy_france) March 19, 2022

La contre-attaque de Booba ne devrait pas se faire attendre…