Soso Maness : son inquiétant message sur les réseaux sociaux

Il annonce une pause.

Alors qu'il venait de faire son retour avec le titre "Piranha" qui annonce son quatrième album solo, après ses succès en feat ou en collectif avec "13 Organisé" ou "Classico Organisé". Tout devrait donc parfaitement être sur les rails pour le rappeur marseillais. Or, il semble que celui-ci soit en proie à des problèmes qui ne lui permette pas de poursuivre, pour le moment, sur la voie royale sur laquelle il se trouve. En effet, le 21 mars, précisément le jour de son anniversaire, il a posté un message très inquiétant sur les réseaux sociaux actant un recul de ses activités et de sa présence virtuelle, le temps de régler des problèmes. Lui qui, par le passé, à déjà dû faire face à de sérieuses difficultés, semble de nouveau être perturbé par les soucis. On espère tous que cela ne soit pas si grave et surtout temporaire mais son message n'est pas de nature à nous rassurer totalement.

“Les Brozer aujourd’hui c’est mon anniversaire mais je ne suis pas d’humeur à la fête comme je le dit depuis le début de ma carrière, ce qui l’a fait me défera, je ne serai pus sur les réseaux pendant un moment, j’ai des choses à régler… Et je dois faire face à cette réalité, je reviens bientôt In Challah, prenez soin de vous et faites des prières pour votre Soso.”

Son message a depuis disparu de son compte Instagram, mais il a été suffisant pour inquiéter ses fans.

On ne sait pas s'il s'agit d'un problème privé ou de famille ou si ce sont ses actes passés dans la rue qui l'ont rattrapé. Soso Maness est un rappeur sans filtre, nul doute qu'il en dira plus quand ce sera le bon moment.

Force à toi Soso !