Kanye West banni des Grammy Awards pour "comportement en ligne préoccupant"

Rien ne va plus pour Ye.

Ses frasques et ses débordements sur les réseaux sociaux ou dans ses clips ont eu une première conséquence. Le compte Instagram de Kanye West a été suspendu pendant une journée la semaine dernière. Mais les conséquences de sa vendetta contre son ex-femme Kim Kardashian et son nouveau copain Pete Davidson ont des répercussions bien plus importantes, notamment pour sa musique. En effet, la cérémonie des Grammy Awards où il aurait dû se produire le 3 avril prochain l'a purement et simplement rayé du programme. Il faut dire que le rappeur a tenu des propos racistes contre le présentateur de la soirée, Trevor Noah, justement sur Instagram, un débordement de plus qui avait contribué à la suspension de son compte. Alors qu'il était censé performer lors de la soirée à la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, lors de la 64e édition des Grammy Awards, sa performance a été annulée à cause de son "son inquiétante activité en ligne". Ye conserve tout de même ses nominations, il en possède quand même cinq dont celui du meilleur album rap pour "Donda", mais, dans l'état actuel des choses, on voit mal comment il pourrait remporter une statuette...

Le site américain The Blast a cité des représentants de l'équipe de Kanye qui expliquant que le rappeur a reçu un coup de téléphone vendredi soir pour l'informer qu'il avait été "malheureusement" retiré de la liste des artistes invités à se produire durant la cérémonie en raison de ses dernières frasques. La vérité, c'est sans doute que les Grammy n'ont pas voulu donner l'occasion à Ye d'utiliser leur scène comme une tribune, soit pour tenter à nouveau de conquérir Kim Kardashian soit pour continuer à insulter et menacer Pete Davidson. Il pourrait tout aussi bien parler de la garde de ses enfants, de Donald Trump ou encore déraper sur l'esclavage, rayez la mention inutile... Alors, personne n'a voulu prendre de risques. Et même s'il garde ses nominations comme on le disait plus haut, on voit mal comment il pourrait monter sur scène pour des remerciements qui pourraient dériver en totalement autre chose...

Cette décision n'a en tout cas pas du tout été du goût de The Game qui a défendu son ami et s'en est pris aux Grammys dans une longue déclaration sur Instagram.