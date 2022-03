Mase explique pourquoi il a clashé Diddy

Après avoir balancé un diss-track en début de semaine contre son ancien patron, Diddy, Ma$e a profité d'une session live sur Instagram pour donner les raisons de cette "agression". Sur un fond entièrement noir, l'ancienne signature de Bad Boy a expliqué comment son morceau "Oracle 2: The Liberation Of Mason Betha" était censé être un hymne stimulant pour ceux qui ont trop peur de critiquer le chef du label historique.

"Quand je vois la douleur et les douleurs des autres personnes sur Bad Boy, cela me motive à dire quelque chose pour que je ne sois pas considéré comme une personne qui a gagné beaucoup d'argent et a fermé les yeux. Je ne veux pas être comme le reste des gens autour de Puff qui ne lui disent pas qu'il a tort. Je ne veux pas être comme les mecs autour de lui qui sentent bien qu'il ruine la vie des gens et ne lui disent jamais qu'il a tort. Beaucoup de monde est capable de me dire que je me trompe mais ces mêmes personnes ne lui diront rien. Ils jugeront mes croyances. Ils jugeront mon christianisme et ils ne diront rien à Puff. Ils ne diront rien sur le concert pour Biggie où même la fille de Big n'a pas pu entrer... Ils ne diront rien à ce sujet, mais tous ses amis ont obtenu une cinquantaine de billets. J'en ai terminé avec tout ça."