Kanye West craque encore et Instagram le suspend !

Il faut dire qu'il va fort !

Depuis que son divorce d'avec Kim Kardashian, Kanye West ne va pas super bien. Il s'embrouille avec son ex concernant la garde des enfants et surtout provoque et insulte régulièrement son nouveau copain, le comédien Pete Davidson. Résultat, il a franchi trop de limites et Instagram a suspendu son compte...

Ce qui devait arriver arriva. Après s'en être pris à trop de monde, Instagram a dit stop. On a beau s'appeler Kanye West, les règles sont les mêmes pour tous. Demandez à Booba... Le compte de Ye a donc été suspendu pour 24h minimum et un porte-parole de la plateforme a déclaré que l'artiste avait clairement violé la politique d'Instagram en matière de discours de haine, de harcèlement et d'intimidation, rien que ça. Par conséquent, il ne peut pas publier, commenter, envoyer des messages directs ou utiliser toute autre fonction d'Instagram. Et s'il continue à cibler son ex-femme Kim Kardashian, son petit-ami Pete Davidson, D.L. Hughley, Trevor Noah ou n'importe qui d'autre, d'autres mesures seront prises. Il faut que parmi ses derniers posts, l'un d'eux visait Trevor Noah et semblait clairement raciste. La goutte d'eau pour la plateforme.

Mais est-ce qu'Instagram a vraiment une prise sur Kanye West ? Bien sûr que non. A peine son compte de retour, il s'est empressé de reprendre ses attaques, notamment contre son ennemi intime, Pete Davidson et a rappelé que le nouveau mec de son ex-femme était le même qui avait fait une blague sur des relations sexuelles avec un bébé...