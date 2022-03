Booba se moque de Mathieu Kassovitz

Booba a vivement réagi à la dernière action de Mathieu Kassovitz qui s’est rendu dans la ville de Lviv en Ukraine, afin d’aider la population locale.

Depuis quelques semaines (comme depuis toujours d’ailleurs), le Duc de Bologne est particulièrement en forme. Il envoie des piques à ses ennemis, se moque de ses rivaux et réagi à bon nombre de faits de l’actualité qu’il s’agisse de musique ou de politique. De Vald à Benash, d’Éric Zemmour à Kylian Mbappé, tout le monde y passe !

Si le compte Instagram de la Piraterie a été suspendu après la plainte déposée par Demdem, il reste toujours à Booba l’Instagram d’OKLM pour ses clashs et ses provocations. La dernière en date concerne Mathieu Kassovitz avec qui il s’était déjà embrouillé dans le passé. Kopp a commenté la démarche de l’acteur qui est partie pour l’Ukraine le lundi 14 mars. Dans le contexte de guerre actuelle avec l'invasion russe dans le pays, les soutiens se multiplient dans toute l’Europe et le réalisateur de "La Haine" s’est aussi mobilisé. Accompagné du photographe JR, ils ont installé à Lviv, une fresque de 40 mètres représentant une petite fille. La fresque géante pourra être visible par l’armée russe qui bombarde aussi le pays depuis les airs. Mathieu Kassovitz qui a d’ailleurs tourné la saison 4 de la série "Le bureau des Légendes" en Ukraine s’est expliqué auprès de LCI :

"Si je n’avais pas eu d’enfants, je serais venu pour être à leurs côtés. Dans le monde dans lequel on vit, je pense que ce qui est en train de se passer là est une limite absolue. Si on ne se bat pas pour empêcher ce qui se passe, on va tous en être victimes. On a très vite compris qu’on avait affaire à des gens qui étaient ultranationalistes dans le bon sens, c’est-à-dire qu’ils sont fiers de leur pays et ils veulent le protéger absolument".