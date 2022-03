Young Dolph : son rapport d'autopise rendu public

Young Dolph a été assassiné lors d'une fusillade dans sa ville natale de Memphis le 17 novembre 2021. Il sortait de la boulangerie Madeka's Homemade Cookies sur Airways Boulevard lorsqu'il a été pris en embuscade par des hommes armés au volant d'une Mercedes-Benz blanche à deux portes. Aujourd'hui, le West Tennessee Regional Forensic Center publie son rapport d'autopsie. Selon la chaîne locale FOX13 News, le rappeur de 36 ans a reçu 22 balles dans le dos, les bras, la poitrine, l'abdomen, le menton, le cou, le poignet droit et l'épaule droite. Autrement dit, il a littéralement été exécuté. Deux hommes, Justin Johnson, également connu sous son nom de rappeur Straight Drop, et Cornelius Smith ont été inculpés dans le cadre de l'affaire tandis qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre un troisième, Shundale Barnett. L'affaire qui a conduit à la mort de Young Dolph a, évidemment, été revue comme un homicide.

Autopsy report reveals Young Dolph shot 22 times

Un autre rapport, séparé, du WREG, explique que les causes du décès de Young Dolph sont ses "blessures par balle à la tête, au cou et au torse". Evidemment, la mort du patron de Paper Route Empire a été qualifié comme homicide et les suspects de son meurtre risquent très gros. Johnson et Smith ont plaidé non coupable de l'accusation de meurtre au premier degré tandis que Shundale Barnett est toujours recherché pour être interrogé.