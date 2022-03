Mase balance un diss-track contre Diddy !

Mase est devenu célèbre en signant le label Bad Boy Recods de Diddy à la fin des années 90 et au début des années 2000. Bien qu'il compte trois albums studio dans sa discographie, il n'a jamais fait mieux que son premier disque, "Harlem World", un projet certifié quatre fois platine. Plus de 20 ans plus tard, le rappeur d'Harlem a décidé de régler ses comptes avec son ancien mentor avec lme titre "Oracle 2: The Liberation Of Mason Betha" dans lequel il accuse Puffy d'exploiter la mort de Notorious Big.

"Yeah, I’m just a Harlem n-gga reppin’ down a Vegas strip with my own Suge/You from Mt. Vernon, n-gga, go and rep your own hood/I’m not hating on your Billi worth/Right now, I’m only saying what you really work/You ain’t no architect/You just a n-gga who know how to market death."