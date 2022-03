Booba clashe Kylian MBappé

Il lui demande d'aller s'entraîner.

Après la déroute du Paris Saint-Germain lors du huitième de finale de Ligue des champions, Kylian Mbappé est quasiment le seul joueur parisien à avoir échappé aux critiques, qu'elles soient populaires ou médiatiques. Idem dimanche soir au Parc des Princes où Messi et Neymar ont été sifflés mais pas l'attaquant français. Il faut dire que c'est sans doute le seul joueur parisien à ne rien avoir à se reprocher depuis le début de la saison et à jouer véritablement à son niveau. Mais cela ne suffit pas pour Booba qui est décidemment très chaud en ce moment puisqu'il vient d'allumer Benash, n'oublie jamais d'égratigner Vald ou de partir en campagne contre celle d'Eric Zemmour. Supporter du PSG, le Duc n'a que apprécié la communication du numéro 10 des Bleus alors que ce dernier est allé soutenir ses amis du PSG Handball dimanche après la victoire du club de la Capitale contre Bordeaux en Ligue 1 quelques minutes plus tôt. Et le rappeur n'a pas manqué de le faire savoir dans un post plein de provocation comme il aime les faire.

"Mais amigo tu viens d’te prendre une remontada de fils de p*** on est éliminés on est à deux doigts d’entrer en guerre avec la Chine et tu nous balances un combo thumbs up happy sunday !'!!! Respecte-nous, respecte-toi, va t’entraîner!!! Et pas au stade Coubertin ! "

L'ironie de l'histoire dans tout ça, c'est que Kylian Mbappé est peut-être le seul joueur à ne pas faire semblant et à être à son niveau et l'élimination du PSG va certainement entrainer son départ tandis que Neymar, Messi et d'autres sont pris en grippe par le public et vont sans doute rester...