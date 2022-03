Kanye West se clashe par textos avec Pete Davidson

La tension monte d'un cran.

Nouvel épisode dans le beef qui oppose Kanye West et Pete Davidson. L’ex-mari et le nouveau petit-ami de Kim Kardashian se sont embrouillés par messages, qui ont ensuite été rendus publiques.

Alors que le divorce entre Ye et Kim K est désormais officiel aux yeux de la loi, les péripéties se poursuivent. Déjà qu’un divorce n’est jamais simple, alors quand ce dernier est public, tout devient d’autant plus compliqué. Après avoir longtemps tenté de reconquérir la star de télé-réalité, Kanye West semble maintenant focalisé sur son ennemi numéro 1, Pete Davidson, le nouveau compagnon de son ex-femme. Depuis quelques semaines, le rappeur de 44 ans s’attaque au comédien que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers sa musique. Son dernier clip "Eazy" en est d’ailleurs la preuve. Malgré les justifications de l’artiste, Pete Davidson est visé dans la vidéo et ce n’est un secret pour personne.

Le dimanche 13 mars, c’est un Kanye West très remonté qui s’est exprimé sur sa page Instagram. Dans une série de vidéos, il explique son désarroi après que ses enfants ne soient pas venus à son "Sunday Service" à Los Angeles. Il en profite également pour envoyer des piques à Kim, vis-à-vis de la garde de leurs enfants. Il poursuit ses explications en déclarant également que Pete Davidson le provoquait par message. Peu de temps après, les textos en question ont été partagés par le média américain, The Shade Room. Effectivement, l’échange n’est pas des plus sympathique. Le comédien américain lui a écrit :

"Yo, c’est Skete. Est-ce que tu peux te calmer deux secondes stp ? Il est 8h du matin et ça ne pas se passer comme ça. Kim est littéralement la meilleure mère que j’ai jamais rencontrée. Ce qu’elle fait pour ses enfants est incroyable et tu as une putain de chance qu’elle soit la mère de tes enfants. J’ai décidé de ne plus te laisser nous traiter comme tu le fais et j’arrête de me taire. Grandi putain !".

La réponse de Yeezy ne s’est pas fait attendre. Lorsqu’il lui a rétorqué "Ah, tu es vulgaire. Tu es où là maintenant ?", Davidson (qui est, ne l’oublions pas, un humoriste), lui a balancé avec la plus grande sérénité qui soit : "Au lit avec ta femme", accompagné d’une photo sur laquelle il tire la langue et lui fait le signe peace. Il n’en fallait pas moins pour chauffer le rappeur d’Atlanta : "Content de voir que t’es plus à l’hôpital et en désintox". Ce à quoi le comédien de Saturday Night Live (SNL) a répondu :

"Pareil. C’est fou ce que ces endroits peuvent faire quand on veut se faire aider. Tu devrais essayer. Je suis à L.A pour la journée si tu veux arrêter d’être une petite sal*pe d’internet et parler. Tu me fais pas peur frère. Tes actions sont tellement petites et embarrassantes. C’est tellement triste de te voir tous les jours gâcher ton héritage".

Suite à cela, Ye a invité son rival à se rendre à un "Sunday Service" s’il voulait le voir, mais ce dernier lui a plutôt proposé de se voir en privé, face à face, d’homme à homme. Une proposition qui n’a pas emballé l’artiste qui a réitéré sa proposition du "Sunday Service". Le comédien lui a alors envoyé une série de messages expliquant :

"Ce n’est pas public, mec. Je ne suis pas là pour les photos et la presse, même si évidemment toi c’est tout ce qui t’intéresse. Mon offre tient toujours. J’espère que tu vas te comporter comme un homme pour une fois dans ta vie. Laisse-moi t’aider mec. J’ai aussi souffert de problèmes mentaux, ce n’est pas un chemin facile et tu n’es pas obligé de ressentir ça. Il n’y a pas de honte à recevoir un peu d’aide. Tu seras heureux et en paix".

Il ajoute :

"Tu n’as pas idée à quel point j’ai été gentil avec toi malgré toutes tes actions envers moi. J’ai empêché de SNL de parler et de se moquer de toi alors qu’ils voulaient le faire depuis des mois. J’ai empêché des comédiens de stand-up de te clasher parce que je ne voulais pas que le père des enfants de ma copine soit ridiculisé auprès de tout le monde. Je t’ai protégé alors même que tu me traitais comme de la merde parce que je voulais que tout se passe tranquillement. Mais si tu continues à me mettre la pression comme tu le fais depuis ces 6 derniers mois, je vais arrêter d’être gentil".

Voilà qui est dit. Kanye West ne semble pas avoir répondu aux derniers messages, mais nul doute qu’il doit certainement préparer sa réponse. En tout cas, ça chauffe !