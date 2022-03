Calboy défend la mémoire de King Von et clashe DaBaby et YoungBoy NBA

Il n'apprécie le manque de respect.

Alors que le beef entre NBA YoungBoy et Lil Durk se réchauffe, Calboy se range du côté de son défunt cousin King Von et de son label Only The Family. Le natif de Chicago s'est rendu sur Twitter pour expliquer pourquoi il ne publiera jamais sa collaboration YoungBoy Never Broke Again par respect pour King Von et la guerre des mots actuelle. Et il s'en aussi pris à DaBaby, coupable d'avoir travaillé avec NBA.

"Par respect pour Von, je ne sortirai jamais cette chanson YB. Par respect pour Von, je dirais toujours quand je vois des conneries et tous ces mecs qui ne respectent rien."