Quavo et YK Osiris se défient aux basket pour 20 000 $ !

Pas sûr que lancer un défi de basket à Quavo soit une bonne idée.

Si en France, le sport numéro un pour tout le rap game est évidemment le football, aux Etats-Unis c'est le basket qui est assis sur le trône, depuis bien longtemps. D'ailleurs, certaines célébrations de NBA sont directement inspirées des codes du hip hop et de la rue, et les rappeurs font constamment référence à la NBA et à ses stars dans leurs morceaux. Mais, un peu à l'image de Jul pour le foot, certaines stars du rap US se révèlent être aussi très douées ballon en main, comme J. Cole ou encore Quavo par exemple.

Ce dernier a été défié par YK Osiris pour un montant de 20 000 dollars. Oui, ça n'est pas amusant s'il n'y a pas d'argent et si ça n'est pas filmé. Pour cet événement précis, on n'a pas les highlights de toute la confrontation, mais Quavo a réussi à mettre un splendide shoot à 3 points alors qu'il est assis et sur un côté du terrain. On ne se fait donc pas trop d'illusions sur l'issue du duel, d'autant plus que YK Osiris a la fâcheuse tendance de lancer tous les défis possibles pour se faire remarquer sur le net, et il les perd souvent. Le pauvre vient en plus de se faire cambrioler pour plusieurs centaines de milliers de dollars...

Le jeune YK Osiris, en quelques mois, a perdu presque 200 000 dollars en paris divers avec Quavo, Drake ou encore DJ Mustard, et on en profite pour signaler à tout le monde que les jeux d'argent sont dangereux pour vos finances et pour vos proches. On sait que le marketing des sites de paris sportifs a beaucoup ciblé les jeunes des quartiers récemment, mais faites attention à ne pas jouer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.