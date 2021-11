RK : condamné à de la prison

Six mois de prison avec sursis probatoire pour le rappeur.

RK a été reconnu coupable de violence conjugales. Arrêté il y a plusieurs mois, la justice l’a finalement condamné à six mois de prison avec sursis probatoire.

Ryad Kartoum aka RK se souviendra longtemps de ses 20 ans. Alors qu’il fêtait son anniversaire le dimanche 7 novembre, la justice a statué sur son cas le lendemain. Il y a plusieurs mois, le jeune artiste s’est retrouvé au cœur de l’actualité après avoir été arrêté pour violences conjugales. Son interpellation a d’ailleurs été filmée et diffusée en masse sur les réseaux sociaux. De son côté, RK a reconnu une dispute mais a nié les faits qui lui été reprochés.

La médiatisation a entaché son image, mais cela ne l’a pas empêché de sortir un premier extrait puis son album "100 rancunes" au mois de juillet. Quelques mois plus tard, le rappeur a été appelé à comparaître devant le tribunal correctionnel de Meaux. Au lendemain de son vingtième anniversaire, le lundi 8 novembre, la Cour l’a reconnu coupable de violences conjugales. L’interprète de "Petit cœur" a été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire. Il a également interdiction d’entrer en contact avec la victime et doit suivre un stage obligatoire de responsabilisation destinés aux auteurs de violences conjugales. RK n’a pas encore réagi à sa condamnation. Nul doute qu’il va probablement se faire discret pendant quelque temps.