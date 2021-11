Kid Cudi a pleuré quand Kanye West l'a aidé

Il a même pleuré "comme un bébé".

Pour ceux qui ne le savent pas, le rappeur Kid Cudi est un écorché vif assez émotif. Plus que ça, l'artiste est vraiment torturé, au point d'avoir dû être pris en charge par un service médical pour une profonde dépression et des pensées suicidaires en 2016. Bien avant ça, il avait basé presque toute son œuvre rap autour de ses problèmes, avec toujours un véritablement musical. Et si on ne trouve pas grand monde en ce moment pour dire du mal de Kanye West, Cudi, lui, ne tarit pas d'éloges à l'encontre de Yeezy.

Il faut dire que d'après lui, Kanye West l'a énormément aidé lors de la période de sa vie la plus délicate. En interview pour le Los Angeles Time à l'occasion de l'arrivée de son documentaire "A Man Named Scott", Kid Cudi a déclaré : "Ma mère me rendait visite. Elle est arrivée, et était genre : "Regarde ça". C'était Kanye en concert. Et je me suis mis à pleurer comme un bébé. Parce qu'on était en froid, mais il restait mon frère. J'ai réalisé à ce moment précis... J'ai réalisé qu'il m'aimait vraiment".

Il faut dire que ce jour-là (20 septembre 2016), Kanye West lui avait rendu un vibrant hommage sur scène lors d'un concert à Houston : "L'artiste le plus talentueux de ces dix dernières années. Le plus influent, et j'espère qu'il va bien. Je veux prendre le temps de vous dire que Kid Cudi est mon frère. l'artiste le plus influent de ces dix dernières années, et j'espère qu'il va bien ce soir". Les deux artistes ont longtemps entretenu des rapports compliqués, mais depuis ce jour, Kid Cudi et Ye sont redevenus les meilleurs amis du monde. Yeezy sera d'ailleurs certainement présent sur le prochain projet de Cudi qui arrive en 2022 !