Booba toujours ironique envers Ninho ?

Le Duc va le laisser tranquille... pour l'instant !

Il y a quelques jours, Booba s'en était pris à Ninho, au sujet de la sortie de son prochain album "JEFE". En vérité, c'était plus pour défendre son pote Maes (qui va lui aussi bientôt sortir son album) que pour véritablement attaquer NI, mais le Duc a utilisé des mots assez forts. Plus tard, il a fini par demander à Ninho de venir le défier dans un duel musical morceau par morceau. Devant l'absence de réponse de la part de Ninho, Booba s'est mis à être ironique et même à s'excuser sur les réseaux sociaux.

Une réaction inhabituelle de la part du Duc, que beaucoup ont donc pris au second degré. Mais un nouveau message posté récemment en story vient semer le trouble. On y voit une image sur laquelle il est écrite : "Donc tu me dis que Booba a présenté des excuses à Ninho ?". Ce à quoi Booba répond : "Oui chacun son game force à lui c'est le chef grand boss des boss et si il sort le meilleur album de tous les temps c'est magnifique pour lui. Paix et amour ! Mais une pluie de météorites arrive... Je ne garantis pas la sécurité du trône !".

Cette dernière phrase doit-elle être prise comme une boutade, sur fond de compétition "saine" entre tous les rappeurs game, ou plutôt comme un avertissement sur d'éventuelles attaques à venir, ou dossiers à ressortir ? Connaissant Booba, ça pourrait très bien être les deux. En tout cas cette fin d'année s'annonce incroyable en termes de sorties rap français, avec un énorme mois de novembre (Orelsan, Niska, Maes, Classico Organisé,...) et probablement encore beaucoup de lourd pour décembre. On va voir comment Ninho va réussir à s'imposer au milieu de tout ça !