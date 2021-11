Jay-Z supprime déjà son compte Instagram

Après 24h seulement.

Jay-Z a créé le buzz en rejoignant Instagram. Quelques millions de followers plus tard, le rappeur a désactivé son compte à la surprise générale.

Ces derniers temps, Hov a été au cœur de l’actualité à de nombreuses reprises. Intronisé au Rock & Roll Hall of Fame après des années de nominations, c’est la consécration pour l’artiste ainsi que son comparse LL Cool J. Mercredi 3 novembre, c’est sur Instagram que Jay-Z a fait parler de lui après avoir rejoint le réseau social. Une arrivée remarquée puisque son compte a dépassé les deux millions de followers en une journée. Le mari de Beyoncé a suivi uniquement le compte de sa femme et a fait un post promotionnel pour la sortie du film "The Harder They Fall", un film Netflix qu’il coproduit.

Entre les fans et les personnalités, beaucoup d’utilisateurs ont manifesté leur joie de le voir sur Instagram, à l’instar du créateur du réseau social, Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg welcomes JAY-Z to Instagram pic.twitter.com/cAdxCAe1AA — JAY-Z Daily (@JAY_Z_Daily) November 3, 2021

Cependant, l’euphorie n’aura été que de courte durée. Dès le lendemain, Jay-Z a supprimé son compte. Une décision qui n’est pas sans rappeler ce qu’il s’était passé il y a six ans. En effet, Hov avait créé une première fois un compte mais, uniquement pour souhaiter un bon anniversaire à Michael Jackson et lui rendre hommage en photos. 12 heures plus tard, il avait désactivé son compte. Les années ont passé, mais Jay-Z ne semble pas avoir changé d’avis. Instagram ce n’est pas pour lui ! Quoi qu’il en soit, le coup de pub pour le film aura été efficace.