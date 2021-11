Booba ironise sur le silence de Ninho

"Je n'ai pas le niveau".

Il y a un truc que Booba ne supporte pas, c'est quand on ne relève pas ses attaques. Alors qu'il s'est mêlé de l'échange entre Maes et Ninho pour finir par clasher le N.I. et lui proposer un duel musical, le jeune artiste multi-certifié a décidé de garder le silence et de ne pas répondre aux attaques du Duc. Ce dernier n'a pas très bien pris le silence de celui qui va bientôt sortir son nouvel album alors il a décidé d'en rajouter une couche, ironisant sur son niveau et le fait qu'il était juste un "compétiteur" qui n'a "pas le niveau"...

Evidemment, il ne s'agit pas du tout d'une excuse ou de reconnaître qu'il s'est enflammé alors que Ninho n'avait rien demandé ni même dit, juste qu'il pensait sortir le meilleur album de sa carrière. Une déclaration suffisante pour mettre Booba sur le sentier de la guerre...

@ninhosdt je suis un compétiteur donc excuse moi d’avoir voulu affronter “le meilleur rappeur de tous les temps” c’est plus fort que moi. Je comprends ton silence, peut être que je n’ai pas le niveau je me suis emporté. Je voulais juste donner aux fans un peu de piment. #FORCE