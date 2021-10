Kanye West vend ses voitures aux enchères

Fauché, le Kanye ?

La frontière entre le génie et la folie est assez mince, on a pu l'observer à plusieurs reprises dans l'Histoire de l'Humanité. Mais si on nous demandait de trancher entre folie et génie pour Kanye West, on serait bien embêtés. Il a sorti des morceaux incroyables et a réussi à devenir multi-millionnaire grâce à des paires de chaussures pourtant pas révolutionnaires. Mais à côté de ça, il nous rappelle toutes les semaines une triste vérité : Kanye est instable, et le côté "prêt à tout pour qu'on parle de lui" a pris le pas sur son génie depuis longtemps.

Cette fois, si l'artiste fait parler de lui, c'est parce qu'il met aux enchères tout ce qu'il possédait dans le Wyoming. Cet endroit était jusqu'ici un lieu de recueillement dans lequel il s'était retiré pour composer certains de ses derniers albums, mais aussi pour fuir les polémiques créées par ses propos sur l'esclavage, par exemple. Après avoir vendu sa propriété, c'est désormais au tour de ses véhicules d'être mis aux enchères, car évidemment, il ne peut pas les vendre simplement comme tout le monde, ça reste Kanye West.

Selon TMZ, les véhicules mis aux enchères sont au nombre de 6. Il s'agit de modèles Ford, pour la plupart d'énormes pick-up assez puissants, dans la plus pure tradition américaine. On ne sait pas à quel prix les voitures ont été mises en vente, mais on imagine que ce sera assez élevé, et que ces objets trouveront preneur. Avec les scores un peu décevants de "DONDA", Kanye West peut compter sur cette vente aux enchères pour faire rentrer du cash, lui qui vient d'acheter une propriété à presque 60 millions de dollars en plein coeur de Malibu. En plus, comme son ex-femme était plus riche que lui, il ne s'est pas fait racketter par la pension alimentaire. Malin le Kanye !