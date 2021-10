R. Kelly embauche l'avocat de Bill Cosby

Ca essaie de sauver ses fesses fort...

Personne n'est passé à côté du tourbillon judiciaire et médiatique qui s'est déchaîné autour de R.Kelly ces derniers mois. L'ex-star du RnB est devenu le prédateur sexuel le plus connu au monde en l'espace de quelques mois. Il aura tout de même fallu attendre des années pour que le chanteur soit enfin jugé, après plus de deux décennies années de soupçons et de silence. Évidemment reconnu coupable et condamné pour très longtemps, il n'a pour autant pas encore fini sa bataille juridique, loin de là.

C'est pour ça que R.Kelly a choisi de sortir la grosse artillerie. En effet, il sera de nouveau jugé en août 2022 à Chicago pour des faits de pédopornographie et d'obstruction à la justice. Un jugement qui pourrait déboucher sur une autre peine très lourde. Du coup, le chanteur a décidé de faire appel à... l'avocat de Bill Cosby ! Ou plutôt, l'avocate, puisqu'il s'agit de Jennifer Bonjean. C'est notamment grâce à elle que Bill Cosby a vu sa condamnation pour agression sexuelle simplement annulée, pour des raisons de procédure.

R.Kelly espère donc sans doute que lors de ses prochains jugements, mais aussi lors de son appel, l'avocate réussisse à le sortir de là. Tout en sachant que même en cas de victoire en appel, d'autres affaires attendent le chanteur avec des peines au moins aussi graves que celle à laquelle il a déjà été condamné. On espère surtout que la police n'a pas encore bâclé l'enquête, ce qui permettrait à l'ex-star de ressortir de cette histoire libre et blanchi.