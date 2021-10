Snoop Dogg : comment il s'est réconcilié avec Eminem

L'affaire a fait grand bruit l'année dernière : Snoop Dogg et Eminem pourtant unis par une grosse histoire commune et notamment leur amitié avec Dr. Dre étaient au bord du clash. La première mèche a été allumée par le rappeur de Los Angeles quand il a donné son top 10 des meilleurs rappeurs de l'histoire durant l'émission "The Breakfast Club" et que, dans cette liste, ne figurait pas le nom de Slim Shady. Celui-ci ne l'a pas du tout bien pris et l'a ensuite fait savoir sur le titre "Zeus" présent sur l'album "Music To Be Murdered By: Side B". Cette fois, c'est Snoop qui n'a pas apprécié la pique et qui a qualifié la musique d'Em' de "m*rde"... De leurs côtés, Method Man et KXNG Crooked ont pesé de tout leur poids pour réconcilier les deux superstars. Finalement, en janvier 2021, le chien le plus célèbre du game reconnaissait qu'Eminem et lui étaient réconciliés sans expliquer comment cela s'était passé.

Alors qu'il était de nouveau l'invité du "Breakfast Club" en début de semaine, Snoop a révélé les dessous de sa réconciliation avec Eminem. Il a fait une chose finalement assez simple : il a appelé Marshall Maters et s'est excusé. Tout simplement.

"Mec, j'aime Eminem ! Le truc, c'est que nous aimons tellement le hip-hop, nous voulons être compétitifs et se confronter à d'autres rappeurs. Mes propos étaient censés déclencher ça chez lui. Mais nous, frères et famille, nous avons appris à nous apprécier pour ce que nous faisons et comment nous le faisons, alors nous avons eu une longue conversation sur le respect que nous avons les uns pour les autres et sur la façon dont nous devons parler en public des uns et des autres. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Je me suis donc excusé auprès de lui et je lui ai dit que je continuais à m'améliorer. Je fais des erreurs, je ne suis pas parfait, je suis Snoop Dogg."