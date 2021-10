Meek Mill menace de dévoiler ses contrats

Il estime ne pas avoir été payé pour sa musique.

Alors que son dernier album, "Expensive Pain" est un succès, Meek Mill n'est pourtant pas très content. Il s'estime injustement traité par son label et vient d'expliquer qu'il n'avait jamais été payé pour sa musique. Il menace de dévoiler ses contrats si jamais rien n'était fait pour régler la situation.

Evidemment, le rappeur de Philadelphie n'est pas le premier artiste à se plaindre de sa maison de disques. On se souvient qu'il y a quelque temps, Kanye West en personne voulait récupérer ses contrats pour s'occuper seul de sa musique sans passer par un intermédiaire. Ils avaient été nombreux dans le game à être d'accord avec lui. Aujourd'hui, c'est au tour de Meek Mill de franchir le pas et de se lancer dans une démarche similaire. Le rappeur de Philly s'est rendu sur Twitter pour exposer ses problèmes avec son contrat actuel devant ses 10,9 millions de followers. Selon Meek, il n'a pas reçu un seul centime et ne sait pas combien d'argent son label prélève sur ses revenus. Si ses messages ont été supprimés depuis, il y a eu évidemment des captures de faites...

"Je n'ai pas été payé [sic] pour ma musique et je ne sais pas combien d'argent les labels me rapportent. J'ai besoin d'avocats au plus vite !!! Demandez à la maison de disques ? Combien a-t-elle dépensé pour moi en tant qu'artiste ? Je suis sur le point de rendre mon contrat d'enregistrement public d'ici lundi juste pour que le monde puissee voir ce que font ces gens !!!"