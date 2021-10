NBA YoungBoy est libre !

C'était en négociation, c'est désormais chose faite : NBA YoungBoy a été libéré de prison. DJ Akademiks a partagé une publication sur Instagram indiquant que le rappeur de Bâton Rouge était sorti du centre fédéral dans lequel il était enfermé.

Après l'audience qui s'est tenue mardi à Bâton Rouge, l'avocat du rappeur, Drew Findling, s'est réjoui de cette décision dans les colonnes de Rolling Stone :

"Je suis vraiment, vraiment très heureux pour lui. C'est la bonne décision, la décision juste."

YoungBoy a dû quand même payer une caution de 1,5 million de dollars et accepeter une assignation à résidence stricte avec un traceur GPS.

Dans l'Utah, le rappeur envisage de construire un studio d'enregistrement et d'embaucher une entreprise de sécurité composée d'anciens soldats pour patrouiller sur le terrain, bien que la sécurité ne fasse pas partie des conditions du juge. Ses visiteurs devront respecter un couvre-feu et ne pourront pas être plus de trois dans la maison et devront être approuvés par la justice.

Si le rappeur n'est pas sorti d'affaire, il doit comparaître pour deux affaires différentes de possession d'armes, une à Los Angeles, l'autre en Louisiane, il va pouvoir reprendre le cours de sa carrière même si son passage derrière les barreaux ne l'a pas vraiment freiné puisque son dernier album est devenu numéro un du Billboard alors qu'il était enfermé, une "performance" seulement réussir par Tupac et Lil Wayne jusqu'à maintenant.