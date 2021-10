Boosie Badazz demande à Lil Nas X de se suicider !

Il a clairement un problème, le Boosie.

Si vous avez suivi l’actualité du rap US cette année, vous n'êtes pas sans savoir que Lil Nas X et Boosie Badazz ne s'apprécient pas trop. Boosie fait en effet partie des plus grands haters de Nas X, car disons le tout de suite, il est homophobe. Avec les délires habituels des homophobes : ça se plaint de l'influence sur les enfants, par exemple, alors que l'influence du gangsta rap où de jeunes noirs s'entretuent à longueur d'année, où les filles des clips sont très jeunes et nues, ça le dérange moins visiblement. Lil Nas X et Boosie sont donc en opposition, depuis la polémique des propos homophobes de DaBaby soutenus par Boosie Badazz. Cette fois, on a franchi un pas dans la haine.

Lil Nas X claims he has a song coming out with Lil Boosie…no word from Boosie just yet!! ???? pic.twitter.com/xZkHL2Z9yz — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) October 23, 2021

En effet, toujours dans le soucis d'être le plus provocateur possible, Lil Nas X a annoncé (en trollant), qu'il avait enregistré un morceau avec Boosie. Un troll qui n'a visiblement pas plus du tout au rappeur: "arrête de me troller pd(*) lol. Tu es un pute qui joue avec un gangster, tu es ridicule, tu peux continuer à sucer des bites et à te faire baiser dans les fesses. Tu dis que tu te détestes toi-même, moi aussi je me détesterais si j'étais toi Nas X, #CommetTonSuicide, tu ferais au monde une énorme faveur. Personne ne te veut ici", a écrit Boosie Badazz dans un tweet qui a depuis été supprimé (beacoup de "courage" de la part du grand gangster Boosie).

On a donc un rappeur qui incite clairement un autre artiste à se suicider, ce qui doit plus ou moins être une première dans l'histoire du rap game. On se permettra de rappeler à Boosie qu'il ouvrait beaucoup moins sa bouche quand le grand Mike Tyson lui-même est venu lui reprocher ses commentaires homophobes, en sous-entendant que si Boosie était si agressif, c'est peut-être parce qu'il était lui-même homosexuel refoulé. On se demande où était alors le grand "gangsta rapper" qui fait soi-disant peur à tout le monde. Quoi qu'il en soit, Lil Nas X semble relativement peu atteint par ces messages haineux et a joué la carte désinvolte sur Twitter par la suite.

(*) : la rédaction ne cautionne évidemment pas les propos tenus par Lil Boosie dans son tweet supprimé. Les mots, durs, ont été retranscrits de manière fidèle pour que les lecteurs puissent être vraiment éclairés sur la méchanceté et la violence de ce triste personnage.