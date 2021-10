Youngboy NBA va être libéré sous caution

Retours aux affaires pour le rappeur.

On aura rarement vu un rappeur emprisonné avec autant d'actualité. Il faut dire que la vie des rappeurs est désormais scrutée comme celle de n'importe quelle autre star. Alors forcément quand Youngboy Never Broke Again a été arrêté et placé en détention plus tôt dans l'année 2021, l'information est devenue virale. Une arrestation qui ne l'a pas empêché de sortir encore plus de morceaux et de clips qu'auparavant, et même un album. Désormais le rappeur va pouvoir se reconcentrer sur sa musique.

Car l'information vient de tomber : Youngboy NBA va être relâché sous caution. Une caution qui avait été refusée dans un premier temps au vu de ses antécédents. Mais finalement, le juge Shelly Dick a décidé que le rappeur pourrait être libéré sous caution en attente de son procès. Mais cette histoire de caution n'est pas une mince affaire : elle coûtera soit 500 000 dollars en cash à l'artiste, qui doit transférer cette somme sur le compte de son avocat, soit des titres de propriété à hauteur de... 1,5 millions de dollars !

Cette manière de négocier de la part de la justice américaine est toujours aussi divertissant d'un point de vue français. Selon le moyen de paiement, le montant de la caution peut donc tripler. Quoiqu'il en soit,Youngboy NBA devra donc se délester d'une partie des revenus générés par "Sincerely, Kentrell", son dernier album en date, qui a atteint la première place des charts... Et tout ça pendant qu'il était en prison !