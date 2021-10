Sadek s'acharne sur Booba

Le showcase est annulé, Sadek laisse exploser sa joie.

On se serait vraiment beaucoup ennuyé en cette rentrée 2021 si on n'avait pas eu le clash entre Sadek et Booba. Une fois de plus, Booba s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas, en allant insulter Sadek qui était en Croisade contre les influenceurs. Sauf que cette fois, Johnny a décidé de ne pas laisser passer, et il a répliqué au centuple. Une sorte "d'escalade de la violence virtuelle" pendant laquelle chacun insulte la famille de l'autre sur les réseaux sociaux. Une spirale de laquelle Sadek est visiblement sorti vainqueur pour l'instant.

C’est fait ???????????????? IL LE SAIT AU FOND DE LUI , LE GROS MONSIEUR C’EST PAS LES AUTRES , JE SUIS MORT DEPUIS LONGTEMPS MAINTENANT JE VAIS LUI BAISER SA VIE EN RÉEL ???????????????? https://t.co/xbW4ghB9u3 pic.twitter.com/THUJrU4i26 — sadek (@Sadekniuum) October 22, 2021

Chaque fois que je veux arrêter il mentionne ma femme ou met mon enfant en story donc perdu pour perdu c’est parti ????????❤️❤️ https://t.co/0uGDJoccoy — sadek (@Sadekniuum) October 22, 2021

En effet, le rappeur aura réussi à faire annuler deux showcases de Booba, un à Paris, et l'autre à Dubaï. On ne connaît pas exactement l'implication de Sadek dans ces annulations, mais le résultat est que ces deux shows n'ont vraiment pas eu lieu. Depuis, il jubile donc, avec plusieurs tweets et plusieurs storys dans lesquelles il s'acharne sur Booba. Par contre, les fans ont été déçus que la rencontre tant attendue entre tous le sprotagonistes de l'affaire, Mounir Mouns, Sadek, Booba et Marc Blata, n'ait pas eu lieu.

Dites bravo JOJO et on en parle plus , ça fait tout de même 2 showcases en 1 mois pas mal pour un petit gros du 93 ☺️ — sadek (@Sadekniuum) October 22, 2021

On est dans un stade où je te baise ton artiste préféré sans aller au habs pour votre petit plaisir . t’es pas content c’est la même ❤️❤️❤️ https://t.co/CeqMRAHFBK — sadek (@Sadekniuum) October 22, 2021

Le rendez-vous avait pourtant était donné de longue date, mais Sadek estime visiblement qu'il s'est assez amusé et semble avoir décidé de lâcher l'affaire. On espère que vous aussi vous avez apprécié ce "long" divertissement.