Sadek s'acharne sur Booba et l'insulte violemment

Leur rencontre à Dubaï n’a finalement pas eu lieu.

Sadek était bien énervé jeudi 21 octobre. Le rappeur s’est lâché sur Twitter et a enchaîné les insultes et les menaces envers Booba, lui reprochant aussi de ne pas l’avoir confronté.

Le jeudi 21 octobre était un jour très attendu pour les adeptes de la "série" Booba versus Sadek. En effet, à cette date-là, le Duc devait donner un showcase à Dubaï, lieu de résidence de son ennemi. Un show qui a finalement été annulé, pour le plus grand bonheur de Sadek. Cependant, nouveau rebondissement dans l’histoire. B2O a confirmé le jour-même qu’un showcase avait bien lieu mais dans un endroit différent de celui initialement prévu. Via le compte instagram de la piraterie, il a précisé la localisation et a même donné rendez-vous à Sadek (ainsi qu’à Mounir Moons) pour une confrontation :

Kopp est même allé plus loin en s’adressant directement à la femme de Johnny Niuum, comme il a pu le faire dans le passé. Il lui a dit : "Tu l’aimes mais les fins de mois vont bientôt être très difficiles ma cocotte, je te le dis moi. Tu peux le déposer à la barrière à 21h30 ? Il va avoir trop chaud dans le désert". Finalement, il semblerait qu’une rencontre n’a pas eu lieu et que celui qui vient de sortir le morceau "Geronimo" n’a pas confronté son rival. Quelques heures plus tard, Sadek a fait part de sa rage sur Twitter et a publié une série de tweets plus violents les uns que les autres.

C’est ANNULÉ . Sucez moins fort ???? j’ai gagner , désolé pour tes fans consanguins mais c’est le jeu ma pauvre Lucette , t’es venu pour le BLU ?!? Y’a pas de BLU ???????????????????? YOUPI!!!!!! VIVE JOJO ???????????? https://t.co/P6SoSFvwxK pic.twitter.com/1oPnH1lSuD — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021

Je l’ai baisé en long en large et en travers ????‍♂️????‍♂️????‍♂️

Il est venu jusqu’ici pour tourner en rond dans une villa avec de la sécu ????

Bravo JOJO T’ES LE MEILLEUR ???? — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021

Pourquoi vous admettez pas une fois pour toute que c’est une pute et que je le baise bandes de sucebites que vous êtes ???????????? pic.twitter.com/2lkdtmdORh — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021

Continuez à le sucer , il était sous la douche cette grosse pute ????‍♂️????‍♂️????‍♂️ https://t.co/cdSlZPJvrc pic.twitter.com/KcSokYv4ar — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021

Enlève tes lunettes fils de pute on veut voir tes yeux pleins de tristesse .

YA PAS DE SHOWCASE ICI ???????????? https://t.co/JKDgYNqDo3 — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021

Toujours entouré de condé ce gros fils de pute ???? https://t.co/3SL0RK1Ghr — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021

Booba et Sadek nous ont habitué aux attaques violentes dans leur beef, mais il faut dire que là, Johnny Niuum s’est lâché !