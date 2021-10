R. Kelly sera de nouveau jugé en août 2022 à Chicago

Sa chute est vertigineuse !

Si R. Kelly a très mal pris le verdict du procès qui s'est tenu à Brooklyn au point que l'administration pénitentiaire a décidé de le surveiller de peur qu'il n'attente à ses jours, le chanteur déchu risque d'être encore plus abattu alors que l'on vient d'apprendre qu'il allait être jugé dans une affaire de pédopornographie l'été prochain à Chicago...

Lors d'une audience qui s'est tenue hier, un juge de la Windy City a fixé la date de procès de R. Kelly au 1er août 2022 et, si on en croit la chaîne locale, ABC7 Chicago qui a interrogé son avocat, Steve Greenberg, "le cas de Chicago, malheureusement pour Robert, est bien plus grave". Si même son avocat le dit...

"Il s'agit d'accusations de pédopornographie et d'accusations selon lesquelles il a fait obstruction à la justice lors de son précédent procès, dans les années 2000, qui s'était tenu devant un tribunal d'État. L'affaire de Chicago peut entraîner des sanctions beaucoup plus sévères que l'affaire de New York, mais nous allons nous battre ! Nous connaissons les preuves dans cette affaire, nous sommes prêts à être jugés demain."

Sauf que d'ici le 1er août, R. Kelly connaîtra sa "première" peine puisqu'elle sera prononcée le 4 mai 2022 et qu'il risque de dix ans à la prison à vie après avoir été reconnu coupable d'exploitation sexuelle présumée d'enfants, d'enlèvement et de travail forcé, et de huit chefs d'accusation liés à la prostitution. Il a aussi été accusé d'avoir abusé sexuellement de plus de 20 personnes...

À Chicago, Kelly fait face à des accusations de pornographie juvénile fédérale et d'entrave à la justice. Il existe également des accusations distinctes d'abus sexuels aggravés dans le comté de Cook, dans l'Illinois et une autre affaire dans le Minnesota...