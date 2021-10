YNW Melly confondu par son ADN ?

Alors que YNW Melly est toujours derrière les barreaux à attendre sa comparution devant un tribunal pour faire face à une accusation de double meurtre, les procureurs ont demandé à pouvoir utiliser son ADN pour poursuivre leur enquête. Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, l'accusation a demandé à un juge du comté de Broward de soumettre YNW Melly – né Jamell Demons – à un test ADN afin de comparer cet échantillon avec celui trouvé sur une veste jaune sur la scène présumée des meurtres des membres de son creaw YNW Sakchaser et YNW Juvy en octobre 2018.

Prosecutors Want To Prove YNW Melly’s Guilt in Murder Case With DNA Test pic.twitter.com/IlEtc80TfA — Kollege Kidd (@KollegeKidd) October 20, 2021

L'équipe de procureurs pense qu'il y a trois autres échantillons d'ADN sur sa veste sur laquelle elle a déjà trouvé celui de Anthony Williams (YNW Sakchaser) et que ceux-ci pourraient correspondre à YNW Melly et à son complice YNW Bortlen.

Le juge n'a pas encore statué sur la demande des procureurs et on rappelle qu'aucune date n'a été arrêtée pour le début du procès de Melly qui risque la peine de mort s'il est reconnu coupable de double meurtre.

En octobre 2018, YNW Melly et YNW Bortlen auraient abattu Sakchaser et Juvy (Christopher Thomas Jr.) dans une Jeep. La police de Miramar pense que Melly a tiré les coups de feu et que Bortlen a ensuite conduit les victimes dans un hôpital local de Floride aux premières heures du 26 octobre.