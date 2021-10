R. Kelly suicidaire ?

Il a été placé sous surveillance.

Reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés (extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé), R. Kelly, qui attend son verdict et risque la prison à vie, n'a semble-t-il pas bien pris la décision du tribunal de Brooklyn. Si cette décision a fait du bien à ses streams et qu'il envisage de balancer d'autres célébrités pour tenter d'alléger sa peine, le chanteur a semble-t-il plongé moralement à l'issue du procès et il a été placé en surveillance pour éviter qu'il n'attente à ses jours.

C'est le Chicago Tribune qui rapporte cette information. R. Kelly a été placé sous surveillance après avoir été reconnu coupable de crimes sexuels le mois dernier. Les autorités pensent que le chanteur a des pensées suicidaires et veulent éviter qu'il ne se donne la mort.

Lors d'une audience préliminaire mercredi, l'avocat de Kelly, Steve Greenberg, a déclaré à un juge, Harry Leinenweber, qu'"après avoir été reconnu coupable [Kelly] a été placé sous surveillance pour éviter un suicide", mais que la mesure semble avoir été levée depuis.

Kelly a été reconnu coupable d'exploitation sexuelle présumée d'enfants, d'enlèvement et de travail forcé, et de huit chefs d'accusation liés à la prostitution. Il a aussi été accusé d'avoir abusé sexuellement de plus de 20 personnes, des accusations remontant aux années 1990. La procureure, Jacquelyn M. Kasulis, n'avait pas mâché ses mots à l'issue du procès.

"Le verdict de culpabilité d'aujourd'hui marque à jamais R. Kelly comme un prédateur ayant utilisé sa renommée et sa fortune pour s'en prendre aux jeunes, aux vulnérables et aux sans voix pour sa propre satisfaction sexuelle. Un prédateur qui a utilisé son entourage pour piéger des adolescentes mineures, des jeunes femmes et des hommes, pendant des décennies, dans un réseau sordide d'abus sexuels, d'exploitation et de dégradation."

R. Kelly connaîtra sa peine le 4 mai 2022 et risque une peine minimale obligatoire de 10 ans jusqu'à la prison à vie.