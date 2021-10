Booba clashe Nekfeu

Non, il ne l’a pas oublié…

B2O plus en forme que jamais a de nouveau provoqué Nekfeu sur Instagram. Il a partagé un extrait d’un freestyle du Fennec avant de le traiter de "racaille des bacs à sable".

Avec Kopp, il devient de plus en plus difficile de savoir où donner de la tête. À travers le compte Instagram de la Piraterie, le rappeur termine tout le monde. Plus précisément, il clashe ses ennemis et ne manque pas une occasion de les afficher, images et vidéos à l’appui. Dernièrement, ce sont SCH, Damso, Sadek ou encore Rohff qui ont été ciblés, même si Housni a également attaqué le Duc sur le réseau social.

Mais, il y en a un qui n’avait pas subi les moqueries de Booba depuis longtemps, Nekfeu. C’est par affiliation que l’ancien membre de 1995 se retrouve sur la liste noire du Duc. En effet, il y a quelques années, la collaboration entre Damso et Nekfeu sur le morceau "Tricheur" avait poussé Booba a s’en prendre à ce dernier. Son feat avec Gims sur le titre "C’est quoi l’del" n’a pas arrangé son cas et Booba ne s’est pas privé de lui rappeler il y a plusieurs mois.

Aujourd’hui, c’est sans raison apparente (ou peut-être juste une envie de se défouler) que le rappeur de 44 ans a réitéré ses provocations. Toujours en story Instagram, il s’est moqué d’un freestyle de Nekfeu en partageant un extrait de "Destins Liés" du S-Crew sorti en 2016. Dans l’extrait, le rappeur dit : "Genoux éraflés, les yeux qui louchent vers la fenêtre. J’aimais bien les bagarres de la maternelle, certains profs me disaient qu’il fallait m’interner". Booba a alors commenté l’extrait avec la légende : "Les bagarres de la maternelle. Keskinoufais la racaille des bacs à sable ?!!! Un tacle agrémenté d’émojis mort de rire et d’un #genouxerraflés". Toujours aussi moqueur, Kopp ne semble jamais en manque d’inspiration. De son côté, Nekfeu qui est toujours absent des réseaux sociaux ne prendra certainement pas la peine de lui répondre.