Rohff attaque violemment Booba

Housni lance la contre-offensive.

Les provocations entre Rohff et B2O sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus recherchées. La dernière en date vient de ROH2F, qui a affiché le Duc avec des images de lui portant une perruque.

Booba est un homme très occupé. Il travaille toujours sur sa musique (il vient d’ailleurs de dévoiler un extrait inédit) et a beaucoup à faire avec tous ses beefs. Entre Sadek, Kaaris et Gims, il y a du monde à clasher. Sans oublier son ennemi de toujours, Rohff avec qui il se s'embrouille régulièrement sur les réseaux. Il y a quelques jours, Kopp avait violemment provoqué son rival suite à sa prestation dans la saison 2 de "Validé". Une scène en particulier a beaucoup fait parler et fortement déplu au rappeur de 44 ans qui l’a fait savoir.

Après plusieurs échanges houleux, Rohff avait finalement cessé de répondre au Duc, jusqu’à maintenant. Désormais, l’artiste contre-attaque et ne fait pas dans la demi-mesure. En effet, il a publié sur Instagram une vidéo de Booba avec une perruque sur la tête et a commenté : "Kopp t’as fait l’album Temps MORT, tu peux pas finir comme ça wallah c’est INTERDIT, là tu deviens indéfendable mois je peux plus rien dire ça y est". Le tout accompagné de la piste audio du meme populaire "Magalie qu’est-ce que tu fais ?" qu’il a transformé en MagElie (Élie étant le prénom de Booba). Dans d’autres stories, il ajoute :

Mais qui est-il zeubi ? Il peine à cacher cette douce femme en lui. Elle sort quand il est défoncé, il assume pas il en souffre, c’est pour ça qu’il est si aigri, prétentieux, peureux et mal dans sa peau de victime protégée. #transsrefoulé

Cette fois-ci, Rohff s’est lâché. Adepte des montages audios et vidéos comme son ennemi, il semblerait qu’il ait autant d’inspiration que lui. Booba doit déjà préparer sa prochaine attaque… préparez le pop-corn !