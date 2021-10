Quand 6ix9ine se fait lui-même troller !

C'est vraiment moche ce qu'ils ont fait à son Spotify.

Quand on a construit sa carrière et sa réputation sur le fait d'être un pauvre gars insupportable que tout le monde déteste, en clashant et en provoquant tout le monde, forcément le retour de bâton fait mal. Régulièrement moqué par tout le rap game, parfois même agressé par le public lorsqu'il se rend dans des endroits très fréquentés, 6ix9ine est en train de connaître ce qu'on appelle le revers de la médaille. Ce moment où plus personne ne vous écoute, et où plus personne ne vous respecte.

Visiblement, des hackers ont pris pour cible le rappeur-balance arc-en-ciel et se sont notamment attaqués à sa page Spotify. Ils y ont ajouté plusieurs images assez embarrassantes, comme une teub énorme en image d'accueil sur son profil, ou encore la tête de Trippie Redd, grand rival de 6ix9ine. Certains morceaux de Trippie Red ont également été ajoutés sur la page de 6ix9ine, ce qui doit être techniquement compliqué à faire, mais qui est vraiment très bien trouvé.

Le summum de l'insolence et du troll, c'est l'image sur laquelle on voit Tekashi se changer progressivement en rat. Avec, en sous-titre : "j'ai toujours grandi en voulant ête comme Trippie Redd et Lil Durk, je les laisserai volontier se faire ma meuf et ma mère. Le vag*n de ma mère pue, je viens des goûts, Wack 100 est mon mec, et en vrai, c'est un Crip". Tout y est dans ce trolling : il est méchant, il vise juste et les attaques sont vraiment basses, tout ce qu'il faut pour que ça buzze et fasse le tour du web.

On espère maintenant que 6ix9ine est bien embêté et qu'il comprend un peu mieux ce que les gens lui reprochaient,du temps où il était important dans le rap. Heureusement, ce temps est révolu...