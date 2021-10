Booba clashe SCH après le match des héros

Le Duc ne manque jamais une occasion de se moquer.

Booba a réagi au match des héros organisé cette semaine avec plusieurs rappeurs français. Si certains ont été épargnés, SCH en revanche s’est fait afficher par le Duc après sa chute lors de la rencontre.

Le mercredi 13 octobre a eu lieu au Vélodrome de Marseille un match de football caritatif à l’initiative de Didier Drogba au profit de l’Unicef. L‘équipe représentant l’association était composée de personnalités telles que Teddy Riner, Jok’Air, Djimo, Kev Adams, Ciryl Gane ou encore Tony Parker. Face à eux, l’équipe de l’OM avec Didier Drogba, Robert Pires, Djibril Cissé accompagnés de Jul, SCH, Soso Maness, Alonzo et Jul. Une "Bande organisée" de retour sur la pelouse et fière de représenter les couleurs de Marseille.

Le match a été un véritable succès avec plus de 30 000 spectateurs et 400 000 euros récoltés. Si l’événement caritatif a bien marché, il a également enflammé la toile et les internautes qui ont pu voir quelques images. Par exemple, Jul s’est fait encenser pour sa maîtrise et sa technique et SCH a également reçu de nombreuses éloges. Cependant, s’il y a bien une personne qui adore troller, c’est Booba. Même si le rappeur vit à Miami aux États-Unis, il n’en reste pas moins à l’affût de tout ce qu’il se passe en France.

Le Duc a vivement réagi à la chute d’SCH pendant le match. Après un coup d’épaule, le tout nouveau milliardaire est tombé et en a fait rire quelques-uns. En première ligne, Booba qui a même fait un montage de la scène. Lui qui l’avait déjà clashé dans le passé, cette fois-ci, c’est avec un regard moqueur (et moins dur que d’habitude) qu’il affiche le S.

D’ailleurs il n’était pas le seul à trouver ça drôle, comme le montre la séquence :