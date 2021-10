Young Thug a menacé Kanye West !

S'il ne participait à "Donda" !

En ce moment, Young Thug fait des choses extrêmes. Il a détruit une Rolls avec Gunna lors d'une release party pour son projet "Punk" qui n'est finalement pas sorti et il a aussi avoué avoir enregistré dans un studio rempli de serpents et d'araignées pour se mettre dans une ambiance wild... Aujourd'hui, il est plus basique mais il vient quand même d'expliquer à Complex qu'il avait menacé Kanye West si jamais celui-ci ne l'appelait pas pour poser sur "Donda". Disons qu'il lui a carrément lancé un ultimatum : soit il participait à l'album de Ye soit il ne lui parlait plus jamais de vie ! Yeezy a-t-il cédé sous la pression ? Toujours est-il que Thugger figure sur le morceau “Remote Control”

"Je lui ai dit : bro, si je ne suis pas sur l'album, plus la peine qu'on se parle... Ce que vous savez pas à propos de Kanye West, c'est que c'est un vrai gars. Il est milliardaire mais il pourrait survivre dans une tranchée, dans la jungle, c'est un survivant."

A la question suivante, à savoir, quelles instructions lui avait donné Kanye West, Yougn Thug s'est cabré :