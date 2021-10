Booba vs. Rohff : le clash repart violemment à cause de "Validé" !

Nouvelle altercation pour les deux meilleurs ennemis.

Le conflit qui oppose Rohff à Booba alimente de nouveau les réseaux sociaux. Cette fois-ci, le sujet de la discorde est une scène jouée par Rohff dans la série "Validé".

Tout le monde le sait, rien n’échappe au Duc de Boulogne. Il ne rate jamais une occasion de clasher et de dire haut et fort ce qu’il pense, surtout quand il s’agit de ROH2F. Il y a quelque temps, B2O s’était déjà exprimé sur la série de Franck Gastambide, n’épargnant ni le réalisateur, ni son ennemi. Suite à la diffusion de la saison 2 de "Validé" (qui a été un carton total), le beef entre Booba et Rohff est reparti de plus belle sur Twitter.

Une scène de la saison 2 oppose Housni à Bosh. Dans cette dernière, le personnage de Karnage pointe une arme sur le rappeur qui se met alors à réciter la chahada, la profession de foi musulmane a récité avant la mort. Un moment particulièrement puissant qui a enflammé la Toile dans le bon comme dans le mauvais sens. En effet, si certains ont encensé la prestation de Rohff, d’autres se sont indignés. En première ligne, le média Islammag.fr qui a tweeté un message sans équivoque accompagné de l’extrait vidéo :

La série #ValideSaison2 mélange les genres. C’est à gerber ..



Toujours la projection mensongère des banlieues française ou tous sont voyous. Et le pire, c’est le concept d’islamo-racaille qui explique que le musulman des quartiers est un maillon du banditisme.

Extrait ????#rohff pic.twitter.com/T26TWrK3uU — IslamMag.fr (@IslamMagfr) October 13, 2021

Le tweet accusateur a ensuite était repris par Booba qui s’est à son tour exprimé : "Bravo C2B. Quel démarrage. À vouloir tout mélanger…" La réponse de son rival ne s’est pas fait attendre puisqu’il lui a immédiatement rétorqué:

J’représente aucun gang, aucune drogue dans ce passage hormis le vécu ! La chahada réel ou fiction reste un rappel pour tous si Dieu veut. Insulter d’islamo-racaille c’est pas noble caractère ! Toi Elie t’insultes Issa, Meriem mas pas Mohamed, t’as peur de perdre l’fond de commerce.

En à peine deux tweets, le clash était alors relancé. Le rappeur de 44 ans lui a ensuite répondu : "Tu rêves d’être un voyou, mais t’es qu’une baltringue qui frappe les femmes (enceintes), les vendeurs de magasins, les handicapés et t’as braqué ton petit frère…c’est quand ton Bercy ?". Une fois les deux artistes inspirés comme jamais, rien ne pouvait arrêter la machine. Les attaques et les violents propos fusés, comme cela a pu arriver de nombreuses fois dans le passé. Le beef s’est poursuivi avec la réponse de Rohff :

L’effet Validé2. Écoutez l’enfant de cœur de Meudon la forêt complexé, racaille refoulé, blasphémateur, mytho-calomnieur pineur de mineur et trans qui a braqué un taximan Malien. Peureux sans figure, tu sais pas chahad c’est pas d’ma faute. Badboy de BFM, t’es pas d’la rue force pas.

Puis celle de Kopp :

"Tu sais pas chahad" gnagnagna je sais maintenant grâce à toi. T’es fini depuis tellement longtemps à rabacher les mêmes vieux dossiers…Par contre toi y’a les vidéos, y’a les rapports de police, y’a tout !!! T’as honte de rien puto.

Alors que le clash semblait interminable, c’est finalement Housni qui a mis fin au conflit. Il a supprimé les tweets en question et poursuivi la promotion de "Validé" sans se préoccuper des autres attaques de Booba. Mais, pour combien de temps ?