Tyga et Boosie Badazz arrêtés !

Les peines vont tomber.

Attention, on préfère le préciser tout de suite mais les deux rappeurs n'ont pas été arrêtés ensemble, mais au même moment pour des raisons différentes. Mardi 12 octobre, Tyga s'est présenté de lui-même au poste de police de Los Angeles suite à une prétendue altercation physique avec son ex-petite amie Camaryn Swanson, selon TMZ. T-Raww a été arrêté et accusé de violence domestique peu de temps après son arrivée au commissariat du LAPD mardi. Sa caution a été fixée à 50 000 $. La veille, Boosie Badazz a été incarcéré à la prison du comté de Fulton à Atlanta, en Géorgie. Selon The Shade Room, il aurait été arrêté après la bagarre qui a entraîné son départ de la tournée "Legendz of the Streetz Tour" alors que le promoteur ait porté plainte contre lui.

Tyga a donc été arrêté après une bagarre avec son ex-copine. Il aurait porté la main sur elle et il lui aurait laissé un oeil au beurre noir. Après l'altercation, la jeune femme a rejoint sa mère qui aurait appelé les forces de l'ordre pour signaler l'incident. Les forces de l'ordre se sont ensuite présentées chez le rappeur qui aurait refusé de leur parler.

Le top-model de 22 ans a, quant à elle, posté ses blessures sur Instagram.

@Tyga arrested for felony domestic violence following dispute with Camaryn Swanson. pic.twitter.com/qBpY8vUXQx — LordTreeSap (@LordTreeSap) October 12, 2021

Boosie Badazz était sur scène quand une bagarre a éclaté. Un homme est sorti de la cabine de DJ et s'est mis à se battre avec un autre homme. Plutôt que de laisser couler, Boosie est rentré dans la mêlée. La police d'Atlanta a ensuite été appelée sur place pour constater que le rappeur et son équipe avaient endommagé la loge et saccagé des biens appartenant à la production. Le lendemain, Boosie a confirmé qu'il avait été exclu de la tournée après cette bagarre et une fusillade dans une boîte de nuit où il avait fait une apparition.

Sale(s) nouvelle(s) pour le rap américain...