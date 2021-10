”Validé” : les chiffres fous de la saison 2

Carton plein pour les débuts de la nouvelle saison.

Les premiers chiffres sont tombés suite à la diffusion des premiers épisodes de la saison 2 de ”Validé”. Avec plus d’un million de visionnages, la série bat un record historique.

Sans surprise, la seconde saison de la série française la plus regardée en 2020 prend le même chemin que la première saison. Le 11 octobre, les premiers épisodes ont été diffusés sur MyCanal avant de passer sur Canal +. Après plusieurs mois de teasing, l’annonce du casting ou encore la sortie du premier extrait de la BO, le retour de ”Validé” était très attendu. Et quel retour ! La série de Franck Gastambide a battu un record historique pour une série originale, en seulement 24h. Les chiffres sur MyCanal sont impressionnants. En effet, les premiers épisodes ont été visionnés plus d’un million de fois en quelques heures.

Record historique pour une Création Originale !!



La saison 2 de #Validé a été visionnée plus de 1 million de fois en quelques heures via l'application @myCANAL



????????????????



@FGastambide pic.twitter.com/uUdMABxiRc — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) October 12, 2021

Maxime Saada du groupe Canal+ s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet sur Twitter : "Record historique de visionnages pour la saison 2 de Validé sur Canal +, avec des chiffres de streaming complètement fous hier entre 21h et 2h du matin. Et ça continue ce matin…Décidément, merci et bravo à Franck Gastambide'". Effectivement, le succès est total pour la série qui n'aura pas de troisième saison. Une réussite qui a même poussé la plateforme HBO Max a acheté les droits de "Validé". Bientôt un succès à l’international ? Seul l’avenir nous le dira, mais Franck Gastambide semble bien partie pour.