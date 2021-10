Meek Mill : DJ Akademiks se moque des chiffres d'"Expansive Pain"

A tort, certainement.

Ce n'est plus un secret depuis longtemps. Meek Mill et DJ Akademiks ne s'aiment pas. Cela fait plusieurs années qu'ils se clashent sur les réseaux sociaux et qu'ils se critiquent ou s'envoient des piques. Alors, vendredi, alors que les chiffres de vente du dernier album du rappeur de Philadelphie n'étaient pas encore tombés, le proche de 6ix9ine a commencé à ironiser et à parler de flop. Selon Akademiks, "Expensive Pain" devrait se situer entre 85 000 et 95 000 unités équivalentes à un album. Bon, soyons réalistes, c'est loin d'être un échec mais c'en est un pour lui qui n'a pas manqué de le rappeler et de se moquer.

"J'ai prié pour un moment comme ça pendant trois ans ! Roc Nation, vous payez combien pour un tel résultat ? vous pouvez penser ce que vous voulez, dire que je suis fan de Drake, mais Drake n'a jamais payé pour un post..."

Quoi qu'en pense Akademiks, Meek Mill a toujours fait de bons débuts au Billboard. Selon HitsDailyDouble, "Expensive Pain" entrerait directement à la troisième place du Billboard 200 avec 93 000 unités équivalentes à un album. Rappelons aussi que son dernier album "Championships" a débarqué directement numéro un à sa sortie en 2018 et que depuis 2021, quasiment chacun des projets du rappeur de Philly ont été certifiés disque d'or par la Recording Industry Association of America (RIAA).

Ce projet n'est seulement devancé par celui de Taylor Swift et le "Certified Lover Boy" de Drake. Ce qui tend à totalement contredire les affirmations d'Akademiks. "Expensive Pain" n'est pas tout un flop n'en déplaise à l'insider...