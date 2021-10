Kanye West prend l'avion comme tout le monde !

Une apparition inattendue en classe éco...

Les rappeurs adorent en faire des tonnes sur la richesse, le côté bling bling, l'argent facile et en quantité, la richesse matérielle de manière générale. Ainsi, on assiste parfois à une compétition pour savoir qui a le plus de biff, qui pèse le plus. On ne pouvait pas non plus attendre autre chose d'un mouvement issu de la culture américaine, où l'argent est à vrai dire la seule valeur reconnue unanimement par le pays et ses habitants. Du coup, quand certains font preuve d'humilité, ça étonne. Encore plus quand il s'agit de Kanye West...

it’s not everyday you’re boarding a flight to start your first headline tour in 3 years & have a great conversation with a legend. shout out the goat @kanyewest & the universe for these moments. ∞ pic.twitter.com/8evlJHhxhK — Goody Grace (@goodygrace) October 3, 2021

Car Kanye est pourtant un des rappeurs les plus abonnés aux frasques, aux caprices de riches, comme lorsqu'il décide soudainement d'habiter dans le stade d'Atlanta pour préparer son album. Alors forcément, quand il s'est présenté à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, dans le Queens, pour prendre un billet en classe éco comme tout le monde, les fans sont devenus fous, et les photos sont devenues virales. C'est exactement ce qui est arrivé cette semaine, où plusieurs personnes ont eu droit à leur rencontre avec Kanye, soit à l'aéroport, soit dans l'avion directement.

Kanye West at JFK airport in Queens, New York. pic.twitter.com/ooc43t0wd1 — Drama For The Girls (@drama4thegirls) October 9, 2021

Certains clichés ont d'ailleurs fait le tour de la toile en attirant la sympathie de nombreux internautes. On se permet de signaler que Kanye West a toujours été un grand génie de la communication, il a toujours su faire le buzz et faire en sorte de concentrer l'attention des gens sur lui. D'ici à dire qu'il a peut-être complètement calculé ce fabuleux coup de comm', il n'y a qu'un pas. On vous laisse juger !