Kodak Black quitte les réseaux sociaux après un message alarmant

Le jeune Kodak ne va visiblement pas bien du tout...

La dépression, ça a fait vendre pas mal d'albums à certains artistes. D'abord dans le rock, avec par exemple Kurt Cbain de Nirvana, puis ensuite dans le rap avec des artistes comme Kid Cudi, évidemment, mais aussi XXX Tentacion, Juice WRLD ou Kodak Black évidemment. Mais le revers de la médaille, c'est que malgré tous les succès rencontrés par ces artistes, ils continuent d'être torturés, d'avoir des comportements auto-destructeurs, parfois violents. Kodak en est le parfait exemple.

Celui qui multiplie les allers-retours en prison depuis sa jeunesse, qui empile les addictions, a posté d'inquiétants messages sur les réseaux sociaux avant de les quitter et de supprimer ses comptes perso. Dans ces tweets, on peut lire : "Je suis assis dans ma chambre, je pleure et je me sens comme une merde", ou encore "Tellement seul, déprimé et détruit... Personne ne m'aime tout le monde s'en fout, je suis partout et nulle part à la fois... Des amis parlent dans ma tête... Des filles jouent avec mon coeur... Je voudrais revenir en arrière, au début, je n'aurais jamais été célèbre". Depuis, Kodak Black a donc quitté les réseaux.

Des messages qu'on peut entendre souvent dans des textes de rappeurs, mais ici, il s'agit clairement d'autre chose. En effet, le rappeur est apparu très atteint et complètement défoncé lors de ses dernières interviews. Il a d'ailleurs raté un test de dépistage, ce qui l'a obligé à retourner en cure de désintox. On espère que tout va s'arranger pour lui et que cette cure va l'aider à sortir la tête de l'eau à nouveau. Car on peut le dire : il est un des tous meilleurs rappeurs de ces dix dernières années, et il va manquer au game s'il part...