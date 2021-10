Booba : Sadek publie des photos compromettantes de la mère de ses enfants

Dek-sa relance les hostilités.

Le clash se poursuit entre les deux artistes qui se livrent une guerre sur les réseaux sociaux. La dernière attaque vient de Sadek qui a partagé des images de l’ex de Booba sur Instagram.

Plusieurs mois après le début de leur beef, la tension est toujours aussi palpable entre Booba et Sadek. Entre les attaques, les diss-tracksk, les moqueries et les menaces via réseaux sociaux interposés, leur conflit semble interminable. Alors que Johnny Niuuum avait annoncé mettre fin au clash et ne plus répondre à son rival, sa "pause" aura été de courte durée. En attendant la venue de B2O à Dubaï pour un showcase qu’il compte gâcher, il attaque désormais la vie personnelle du Duc.

En story sur Instagram, le rappeur de Neuilly-Plaisance a partagé une vidéo de la mère des enfants de Booba. Dans cette dernière, l’ex-compagne de Kopp, Patricia est en soirée en train de passer du bon temps avec ses amies, bouteille de champagne à la main. Une séquence que Sadek a légendé : "Pendant que le daron est au boulot…la daronne est au goulot". Une pique accompagnée d'émojis morts de rire. Un message adressée directement à Booba et indirectement à son ex, que Sadek avait déjà insulté auparavant. Booba jubilait après la panne d’Instagram, et aujourd'hui, il doit certainement être ravis que le réseau social remarche ! Considéré comme le roi du clash, son ennemi vient ici de lui tendre une nouvelle perche pour relancer le beef. Sa réponse ne devrait donc plus trop tarder. Sadek devra faire attention au retour de bâton…