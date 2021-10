Akon et ses "problèmes" : "J’étais plus heureux quand j’étais pauvre"

Il revient sur la polémique et se justifie.

Akon a agacé beaucoup de monde avec ses propos sur les problèmes des riches. L’homme d’affaire est donc revenu sur ses paroles et s’est expliqué auprès de TMZ.

Il semblerait que le chanteur soit abonné à la controverse. L’année dernière déjà, sa collaboration avec 6ix9ine en avait déçu plus d’un et récemment, ses propos sur le procès de R. Kelly ont fait polémique. Mais, c’est un autre sujet qui met désormais Akon dans la sauce. Il y a quelques semaines, l’artiste avait déclaré que les personnes riches et célèbres avaient davantage de problèmes que celles dans le besoin. Des mots qui n’ont pas été du goût de tout le monde.

Lors de son passage à Los Angeles, le business man a été approché par le média TMZ qui a souhaité avoir une réaction de sa part concernant la polémique. Il a alors déclaré :

"Ce n’est pas que je veuille revenir sur mes propos, mais ce que je veux exprimer, c’est que parfois, quand on fait ce genre commentaire… moi je parle selon mes propres expériences et selon ce que j’ai vécu. Personne ne peut venir me dire que je n’ai pas vécu la pauvreté. J’étais un jeune enfant africain qui jouait au foot pieds nus, dans un village sans électricité et sans eau potable. Croyez-moi, je sais ce que ça fait d’être pauvre. Et je sais aussi ce que c’est d’avoir du succès. Et selon mon expérience, j’ai plus de problèmes avec ce qu’engendre le fait d’avoir du succès que quand j’étais pauvre. En fait j’étais plus heureux quand j’étais pauvre."

L’entrepreneur précise ensuite qu’il s’agit de sa propre expérience et qu’il peut comprendre que certaines personnes ne l’aient pas comprise. Il s’est d’ailleurs excusé : "Je voudrais m’excuser auprès de ceux ayant été affectés par mes propos, qui auraient pu laisser croire que je suis arrogant, parce que ce n’est pas l’image que je veux donner". Il est vrai que son immense projet de construction d’une ville futuriste au Sénégal, son argent ou encore son statut doivent s’accompagner d’un certain nombre de responsabilités et de pressions. En revanche, ce sont des problèmes que beaucoup de personnes sur terre aimeraient certainement échanger avec lui.

Il faut faire attention à ce qu’on dit Akon !