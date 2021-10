Booba jubile après la panne d'Instagram

Et se lâche sur... Twitter, évidemment.

Le Duc est toujours gagnant. A croire qu'il a une bonne étoile au-dessus de la tête. Alors qu'il a été banni d'Instagram il y a plusieurs mois suite à des manquements de la politique du réseau et surtout des attaques féroces contre ses ennemis, Rohff en tête, il a dû se résoudre à rejoindre Twitter pour continuer à s'exprimer. Bon, dans les faits, il utilise allégrement le compte de La Piraterie et ainsi contourner la décision d'Instagram. Mais quand le réseau plante secoué par une panne mondiale, Booba, sans doute rancunier, ne peut s'empêcher de fêter ce problème technique avec une certaine jubilation comme on peut le voir sur la vidéo qu'il a posté sur Twitter dans laquelle il se réjouit allégrement.

"C’est le pirateeyyyyy!!! Ça vous apprendra à bannir le Duc! Deux trois coups d’fils à Pékin et hop #Markzoubida"