Drake et Kanye West travaillent ensemble !

Drizzy et Ye font cause commune.

On croyait leurs différends irréconciliables. On croyait que le clash avait été trop loin pour Drake et Kanye West puissent, à un moment, se retrouver autour d'un projet commun. Même s'il ne s'agit pas de musique, les deux rappeurs travaillent pourtant dans le même sens sur un sujet qui leur tient à coeur. En effet, ils vont partie de ceux qui oeuvrent à faire libérer le célèbre gangstar Larry Hoover, membre fondateur du gang des Gangster Disciples.

Larry Hoover, est derrière les barreaux depuis 1973, date à laquelle il a été reconnu coupable du meurtre d'un trafiquant de drogue de 19 ans, William "Pooky" Young. Alors qu'il purgeait sa peine, Hoover a vu d'autres verdicts alourdir son premier jugement puisqu'il a aussi été reconnu coupable de complot, d'extorsion et de blanchiment d'argent en 1995 à la suite d'une enquête de plus de 17 ans sur son entreprise criminelle. Il a donc été jugé à nouveau et a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à six peines d'emprisonnement à perpétuité en 1997.

Il les purge actuellement dans l'établissement pénitentiaire administratif maximal des États-Unis à Florence, dans le Colorado. Mais selon une publication Instagram du fondateur de Rap-A-Lot Records, J. Prince, Drake et Kanye West ont un plan pour faire sortir l'homme de 70 ans de la prison.

"SI VOUS N'AVEZ PAS DE PLAN, VOUS ALLEZ ÉCHOUER. Il ya de bons plans en préparation pour libérer notre frère Larry Hoover avec le soutien de @champagnepapi et @kanyewest #TheArtandScienceOfRespect. À suivre."