Sadek insiste : il veut aller au showcase de Booba à Dubaï

Johnny ne se calmera pas et insulte violemment B2o.

Si il y a un événement qui a fait beaucoup de bruit cet été, c'est bien le clash entre Booba et Sadek. Alors que le Duc n'était pas forcément concerné, il a décidé de s'impliquer dans le beef qui opposait Sadek à certains influenceurs français et stars de la télé-réalité. Une mauvaise idée puisque depuis, Johnny est sur les cotes de Booba et a déjà réussi à lui faire annuler un showcase à Paris. Depuis, les choses ne se calment pas et Sadek semble prêt à le poursuivre jusqu'à Dubaï, où B2o avait aussi prévu un showcase.

Cette fois, très peu de mise en scène de la part de Sadek, qui s'attaque de manière très frontale et très virulente à son adversaire. Le rappeur du 93 désire en effet s'inviter à show de Booba, probablement pour lui gâcher la fête. Dans une vidéo, il insulte violemment Booba en l'accusant d'être une "p*te comme sa mère et sa femme", ou encore une "grosse m*rde". Il l'accuse également d'être un blasphémateur sans foi, qui insulte les prophètes des autres religions mais a peur de s'attaquer à Muhammad pour ne pas se couper de sa fanbase musulmane.

Des propos assez agressifs qui ne laisseront sûrement pas le camp du Duc insensible. Le showcase tant attendu aura apparemment lieu dans 3 semaines et d'après Sadek, Booba aurait indiqué dans son contrat qu'il ne chanterait pas si Johnny était dans la salle, ce qui a ravivé les tensions sur les réseaux. A côté de tout ça, le rappeur du 93 a également sorti un diss track "Lettre à Elise" pour s'en prendre à B2o, qui a été visionné par de nombreuses personnes. La suite au prochain épisode!