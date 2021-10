Pusha-T promet d'être un meilleur rappeur

Tout en egotrip, le Pusha.

Les rappeurs n'ont en général pas leur langue dans la poche. On peut même dire que certains ont de très, très "grandes gueules", et n'hésitent pas à l'ouvrir régulièrement. Mais alors que certains se contentent de parler avec leur musique, d'autres occupent continuellement le terrain sur les réseaux, tout en egotrip, en n'hésitant pas à être très arrogants. C'est le cas notamment de Pusha T, qui a le droit d'être arrogant au vu de sa longue carrière, et qui est aussi le seul rappeur a avoir clashé Drake salement, sans que ce soit ridicule (et en remportant la bataille, d'après les internautes).

Mais "King Push" est aussi un sacré compétiteur, comme tous les rappeurs de l'ancienne école. Il avait notamment déclaré dans une interview en Mars qu'il allait sortir "le meilleur album de rap de 2021, pour sûr". Depuis, on n'a pas eu trop de nouvelles jusqu'à ce tweet par le 30 septembre, dans lequel Pusha répond à un fan qui lui témoignait de l'affection en partageant un de ses sons. Pusha T a répondu : "Premièrement, j'étais en train de l'écouter il y a juste une seconde. Deuxièmement, je suis tellement meilleur maintenant qu'à l'époque...".

Pusha T nous promet donc du très très lourd, d'autant que le morceau en question, "The Games We Play", était déjà une très belle réussite. On espère que le rappeur va mettre un peu de piment dans cette fin d'année pour l'instant dominée par Drake. Et on sait que ravir la couronne de 2021 à Drake, ça lui plairait énormément à notre Pusha !