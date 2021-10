Booba s'en prend à Tayc

Le Duc l’affiche sur les réseaux.

Il semblerait que Booba ait une nouvelle cible. Après un échange tendu avec Tayc sur Instagram, le Duc l’a ensuite affiché sur Twitter en sortant des vieux dossiers.

On ne s’y attendait pas à celle-là ! La liste des adversaires du rappeur de 44 ans semble s’agrandir de jours en jours. Dernièrement, c’est Tayc qui est passé sur le billard à base de moqueries, d’attaques et d’humiliation sur les réseaux sociaux. Le chanteur étant un proche de Dadju (donc par affiliation, de Gims) et manager par Barack Adama (un autre ennemi de Booba), finalement, ce n’était peut-être qu’une question de temps.

Tout a commencé lorsque Kopp a partagé une vidéo de Tayc expliquant que la femme était très fidèle et plus apte à soutenir un homme. Il disait : "Une femme, c’est la chose la plus fidèle. Si demain tu béton, il se passe un truc, c’est plus une femme qui va se lever pour toi, plus qu’un pote". Des propos qui semblent avoir beaucoup fait rire Booba. Il a partagé l’extrait sur Instagram avec la légende : "Quand t’es jamais béton", accompagnée d’un émoji mort de rire. En soit, mis à part leur divergence d’opinion, il n’y avait rien de bien grave à ce moment-là.

Mais, Booba n’a pas voulu s’arrêter là. Il a ensuite partagé un article relatant de la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme en identifiant Tayc : "À ton avis Carla va patienter et prendre soin d’la miff ou c’est comment ?!!". Une provocation toujours remplie d’humour comme on lui en attribue régulièrement.

Cependant, les choses ont commencé à vraiment se gâter quand le candidat de "Danse avec les stars" a répondu au Duc en message privé. Il lui a envoyé un vocal ironisant : "Ah c’est à mon tour, ça y est ? Ça veut dire que j’ai pété. Ça, ça veut dire que j’ai pété. Merci Kopp, merci, merci beaucoup". Il n’en fallait pas moins pour lancer la machine infernale. Après une réaction sur Instagram de la part de Booba : "T’es quel genre de renoi fragile toi !!! Vous vous êtes bien trouvés avec ton manager", c’est sur Twitter que l’acharnement s’est poursuivi. Le rappeur a agrémenté sa page Twitter de screens et de vidéos (qu’il a dû aller chercher très loin) pour afficher le chanteur :

Sans oublier le petit montage vidéo "made by" Booba avec Tayc en vedette :

Décidement, B2O ne fait jamais dans la demi-mesure…