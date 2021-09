"Validé" : il n'y aura pas de saison 3 !

La deuxième saison sera la dernière… pour le moment.

Franck Gastambide, en pleine promotion de la saison 2 de "Validé", a parlé de l’avenir de sa série. Le réalisateur a annoncé dans une interview, qu’une troisième saison n’était pas au programme.

Dès sa sortie, "Validé" a été un véritable succès. Élue série préférée des français en 2020, le programme a eu un impact considérable dans le rap game français. Il a également mis en lumière de nombreux talents tels qu’Hatik ou encore Bosh. Les fans de "Validé" sont donc nombreux en France malgré les critiques de certaines personnes à l’instar de Booba ou encore Soso Maness qui pensent que la série "n’est pas représentative du monde du rap et gens de quartiers".

En 2020, la saison 2 de "Validé" a été annoncé. Après plusieurs mois de tournage et l’annonce des têtes d’affiches et des guests, la nouvelle saison est enfin prête à être dévoilée. Prévue le 11 octobre sur Canal+, la promotion de la deuxième saison est accrue. En effet, Franck Gastambide fait le tour des plateaux télés et des médias depuis quelques semaines. Lors de son passage sur Booska-p, le réalisateur s’est confié sur l’avenir de sa série. Mauvaise nouvelle pour les adeptes de Validé car il n’y aura pas saison 3. Il s’explique :

Pas de saison 3 pour l’instant, je viens de passer 3 ans de ma vie à faire ça. Pendant ce temps-là, je n’ai pas pu aller faire l’acteur, je n’ai pas pu me consacrer à mes projets cinémas. C’est le bon moment-là, pour stopper, faire une pause. On garde un œil sur le game, qu’on prenne des notes pendant un an, 2 ans, 3 ans. (…) On fait autre chose et quand on est sûr de revenir avec un événement, on revient.

La prochaine saison semble donc être la dernière. Néanmoins, être en pause ne veut pas dire tout arrêter. Même si une suite n’est pas prévue pour le moment, cela ne veut pas dire qu’il y en aura plus jamais (on se console comme on peut). Quoi qu’il en soit, la saison 2 est belle est bien prête et ça, c’est le principal.

Vivement le 11 octobre !